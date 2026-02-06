Giovanni Zinni sul senso unico in via Ranieri | Nessun pasticcio Quando si sperimenta si sperimenta

L’assessore Giovanni Zinni difende il senso unico in via Ranieri, definendolo una sperimentazione senza errori. Zinni ha spiegato che si tratta di un tentativo programmato, e non di un pasticcio, come qualcuno ha sostenuto. La modifica alla viabilità è stata fatta per migliorare il flusso e non ci sono problemi di percorso. Zinni ha anche aggiunto che, quando si prova qualcosa di nuovo, ci può essere inevitabilmente un periodo di adattamento.

ANCONA – L'assessore alla Mobilità Giovanni Zinni commenta così il senso unico in via Ranieri praticato in via sperimentale: «Nessun pasticcio su via Ranieri. Quando si sperimenta, si sperimenta. Lo dice la parola stessa. Questa Amministrazione comunale – sottolinea - ha scelto il metodo dei test.

