Il governo italiano ha annunciato che non procederà al rinnovo automatico del memorandum d’intesa con Israele riguardante la collaborazione nel settore della difesa. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla durata o sui contenuti specifici dell’accordo. La scelta avviene in un momento di attenzione internazionale sulle relazioni tra i due paesi e sui temi legati alla sicurezza e alla difesa.

Il governo italiano ha deciso di non rinnovare automaticamente il memorandum d’intesa sulla cooperazione nel settore della difesa con Israele. L’annuncio è arrivato direttamente dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a margine del Vinitaly di Verona: “In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di Difesa con Israele”. È stato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a scrivere al suo omologo israeliano, Israel Katz, e la decisione, secondo quanto riferito dall’ Ansa, sarebbe frutto di un lavoro condiviso tra la premier, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e lo stesso ministro Crosetto.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cos’è l’accordo di difesa Italia-Israele che Roma ha deciso di non rinnovare

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