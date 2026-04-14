Cos’è l’accordo di difesa Italia-Israele che Roma ha deciso di non rinnovare
Il governo italiano ha annunciato che non procederà al rinnovo automatico del memorandum d’intesa con Israele riguardante la collaborazione nel settore della difesa. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla durata o sui contenuti specifici dell’accordo. La scelta avviene in un momento di attenzione internazionale sulle relazioni tra i due paesi e sui temi legati alla sicurezza e alla difesa.
Il governo italiano ha deciso di non rinnovare automaticamente il memorandum d’intesa sulla cooperazione nel settore della difesa con Israele. L’annuncio è arrivato direttamente dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a margine del Vinitaly di Verona: “In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di Difesa con Israele”. È stato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a scrivere al suo omologo israeliano, Israel Katz, e la decisione, secondo quanto riferito dall’ Ansa, sarebbe frutto di un lavoro condiviso tra la premier, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e lo stesso ministro Crosetto.🔗 Leggi su Formiche.net
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