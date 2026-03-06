Bélen pronta all’esame di italiano per la cittadinanza | il sogno che dura da 20 anni incendia il web

Bélen si appresta a sostenere l’esame di italiano di livello B1, un passaggio fondamentale nel percorso per ottenere la cittadinanza italiana. La showgirl argentina, dopo quasi vent’anni vissuti in Italia, si trova a pochi passi dal completare le procedure burocratiche. La notizia ha suscitato grande interesse sui social, dove molti seguono con attenzione il suo percorso.

Belen Rodríguez è a un passo dal diventare cittadina italiana. Dopo quasi vent’anni trascorsi in Italia, la showgirl argentina si prepara a sostenere l’esame di lingua italiana di livello B1, ultimo requisito necessario per completare l’iter burocratico e ottenere la cittadinanza. La data dell’esame è stata fissata a inizio aprile in una scuola milanese internazionale. Belen, che ha costruito carriera e famiglia in Italia, vive a Milano con i suoi due figli, Santiago e Luna Marì, e ha recentemente cambiato casa nel centro città, in affitto dopo la vendita del precedente appartamento. Questo traguardo rappresenta un passo importante sia sul piano personale sia professionale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

