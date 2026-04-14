Attacco hacker contro Booking presi i dati dei clienti relativi alle prenotazioni | salvi quelli di pagamento

Un attacco hacker ha colpito il sito di prenotazioni online, portando alla fuoriuscita di dati relativi alle prenotazioni dei clienti. Sono stati sottratti i dati personali associati alle prenotazioni, mentre quelli di pagamento risultano ancora al sicuro. La compagnia ha confermato l'incidente e sta collaborando con le autorità competenti per approfondire l’accaduto. Nessun altro dettaglio sulle modalità dell’attacco o sui dati coinvolti è stato comunicato.

Hacker in azione contro Booking, famosa piattaforma online di prenotazione di alloggi. Il sito, infatti, secondo quanto ammesso dai diretti interessati, è stato vittima di un attacco che ha comportato la violazione dei dati da parte di “terzi non autorizzati” che hanno avuto accesso ad alcune informazioni di prenotazioni di clienti. Contattata da The Guardian, Booking non ha specificato il quantitativo di persone interessate nella fuga dei dati, ma ha confermato che “non sono state compromesse informazioni finanziarie”. Booking vittima di attacco hacker Quali dati sono stati rubati a Booking La comunicazione di Booking ai clienti Chi è il proprietario di Booking🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Attacco hacker contro Booking, presi i dati dei clienti relativi alle prenotazioni: salvi quelli di pagamento Leggi anche: Ita Airways colpita da attacco hacker: dati clienti Volare a rischio, allerta Altroconsumo su truffe e phishing Leggi anche: Attacco hacker alla Sapienza, l'ateneo: "Nessuna diffusione o uso fraudolento dei dati personali"