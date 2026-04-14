Il governo italiano ha annunciato di aver deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele, in risposta alla situazione attuale. La decisione riguarda il documento che regola la cooperazione in ambito militare tra i due Paesi. La sospensione entrerà in vigore immediatamente e sarà soggetta a ulteriori valutazioni da parte delle autorità italiane. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi o sulle modalità di eventuali futuri rinnovi.

«In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’ accordo di Difesa con Israele ». Lo ha annunciato Giorgia Meloni: il Memorandum non è stato dunque rinnovato per altri cinque anni a partire dal 13 aprile: ecco cosa prevede. LEGGI ANCHE: La tempesta perfetta di Meloni ora in rotta con Israele e con l’amico Trum p Giorgia Meloni (Imagoeconomica). Quando è stato siglato e l’entrata in vigore dell’accordo. Il Memorandum sulla Difesa tra Italia e Israele, siglato il 16 giugno 2003 a Parigi e entrato in vigore l’8 giugno 2005 dopo la ratifica del Parlamento, è un accordo bilaterale quinquennale che prevede la cooperazione appunto tra i rispettivi ministeri della Difesa, inclusi accordi di sicurezza tra l’Esercito italiano e quello israeliano (IDF).🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Cosa prevede il Memorandum sulla Difesa tra Italia e Israele

Cos'è il Memorandum sulla Difesa Italia-Israele che dura da 20 anniAGI - "In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di Difesa con Israele":...

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L' ACCORDO SEGRETO tra ITALIA e ISRAELE che può spingere l'Italia in guerra