Cosa ha indossato Elisabetta Gregoraci per la festa di compleanno di Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci è arrivata a Miami insieme al figlio per partecipare alla festa di compleanno di Flavio Briatore, suo ex marito. La donna ha scelto un abbigliamento casual e adatto all’occasione. L’evento si è svolto in una località di vacanza e ha coinvolto diversi ospiti presenti nella stessa area. La partecipazione di Gregoraci ha attirato l’attenzione di alcuni presenti sul luogo.