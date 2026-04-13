Cosa ha indossato Elisabetta Gregoraci per la festa di compleanno di Flavio Briatore
Elisabetta Gregoraci è arrivata a Miami insieme al figlio per partecipare alla festa di compleanno di Flavio Briatore, suo ex marito. La donna ha scelto un abbigliamento casual e adatto all’occasione. L’evento si è svolto in una località di vacanza e ha coinvolto diversi ospiti presenti nella stessa area. La partecipazione di Gregoraci ha attirato l’attenzione di alcuni presenti sul luogo.
Elisabetta Gregoraci è volata a Miami col figlio Nathan Falco per partecipare alla festa di compleanno dell'ex marito Flavio Briatore. Cosa ha indossato per l'occasione?.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Elisabetta Gregoraci festeggia il compleanno in famiglia, le foto con Nathan Falco e Flavio BriatoreElisabetta Gregoraci festeggia i suoi 46 anni con una festa degna di nota a Monte Carlo.