Corso Isonzo | petizione per la Zona 30 contro il pericolo stradale

Un gruppo di residenti di Corso Isonzo ha presentato al Comune una petizione firmata da cittadini e cittadine locali, chiedendo l’istituzione di una Zona 30 lungo la strada. La richiesta nasce dall’esigenza di ridurre i rischi legati alla sicurezza stradale in quella zona. La petizione è stata consegnata ufficialmente dal Forum Ferrara Partecipata, che ha raccolto le firme dei residenti interessati.

Il Forum Ferrara Partecipata ha presentato ufficialmente al Comune una petizione firmata da cittadini e cittadine residenti per richiedere l’attuazione di una Zona 30 in Corso Isonzo. La proposta, rivolta al sindaco Fabbri, punta a trasformare un tratto urbano critico attraverso interventi strutturali volti a garantire maggiore sicurezza stradale e una migliore vivibilità per la collettività. La richiesta non si limita alla sola riduzione della velocità, ma delinea un progetto organico che si inserisce nel solco del Piano Aria Regionale 2030 e del Piano urbano della mobilità sostenibile di Ferrara. Tra i punti cardine emersi dalla documentazione depositata figura la creazione di percorsi ciclabili protetti lungo i controviali, con un specifico sulla messa in sicurezza dell’incrocio tra viale Cavour e via CassoliGaribaldi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Corso Isonzo: petizione per la Zona 30 contro il pericolo stradale 'Zona 30' in città, il Forum deposita una petizione in Comune: l'elenco delle vie interessateÈ stata depositata in Comune una petizione promossa dal Forum Ferrara Partecipata, e sottoscritta da cittadine e cittadini residenti, per chiedere al... Leggi anche: Zona 30, Forum Ferrara Partecipata organizza un incontro pubblico e sottoscrive una petizione