Leo di Amazon otterrai 102 lanci da SpaceX e Blue Origin per i satelliti della rete satellitare

Amazon sta per lanciare una nuova fase della sua costellazione satellitare Leo, con un'ampia espansione dei contratti con SpaceX e Blue Origin. Il progetto, ormai in avanzata fase di realizzazione, prevede 102 lanci totali per portare in orbita satelliti di nuova generazione. I numeri sono impressionanti: 182 i satelliti pianificati, 180 ancora in orbita, due soli "prototipi" rientrati. Le operazioni saranno affidate a diversi vettori spaziali: Ariane 6 della società europea Arianespace, Atlas V dell'azienda americana ULA (United Launch Alliance), Falcon 9 di SpaceX, e New Glenn di Blue Origin.

