Gazzetta dello Sport | Lukaku è tempo di primavera | Big Rom arma Champions

Lukaku si prepara a tornare protagonista con la sua squadra nelle prossime partite di Champions League. L’attaccante belga, soprannominato Big Rom, si sta allenando intensamente in vista degli impegni decisivi. La sua presenza in campo potrebbe fare la differenza, mentre la squadra conta di sfruttare al massimo le sue caratteristiche offensive. La sua stagione si avvicina a un momento cruciale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La primavera è la sua stagione. Vincenzo D’Angelo, sulla Gazzetta dello Sport, accende i riflettori su Romelu Lukaku e su quei segnali che a Napoli nessuno vuole ignorare dopo il gol pesantissimo al Bentegodi. Una rondine non fa primavera, certo. Ma quando la rondine si chiama Big Rom, la storia insegna che qualcosa può cambiare davvero. Come sottolinea Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il colpo da tre punti contro il Verona ha evitato al Napoli una frenata pericolosa nella corsa Champions. La squadra era sulle gambe, l’obiettivo europeo rischiava di complicarsi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Temi più discussi: Lukaku, che liberazion­e Prima di Napoli ero morto; Napoli, solo 41' in campo per Lukaku finora: il belga chiede spazio nel finale di stagione; Lukaku è ancora Big, alzi la mano chi ci credeva! Ora due obiettivi nel mirino – CdS; Napoli, Conte torna ai Fab Four con un Lukaku in più: scatta il piano Champions. Lo sgambetto di ADL alla Juve.

