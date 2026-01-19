Il Napoli si prepara alla sfida di Copenaghen con Romelu Lukaku disponibile, almeno per la panchina. A due partite dalla conclusione della fase a gironi, la presenza del calciatore belga rappresenta un elemento importante per il percorso europeo del club. La partita si configura come un momento cruciale per le ambizioni europee del Napoli, che potrà contare su una risorsa preziosa in vista delle prossime sfide.

"> Big Rom ci sarà. Il Napoli andrà a Copenaghen con Romelu Lukaku nuovamente a disposizione, pronto almeno per la panchina in quello che, a due partite dalla fine, può essere considerato il vero crocevia del cammino europeo. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la sfida tra Copenaghen e Napoli mette di fronte due squadre appaiate a quota 7 punti, 24ª contro 23ª, con l’obiettivo di blindare un posto playoff in un contesto di emergenza assoluta per gli azzurri. Il ritorno di Lukaku arriva nel momento più delicato. Il Napoli si presenterà in Danimarca con una rosa ridotta all’osso, ma con Big Rom pronto a dare il cambio a Hojlund, sfinito da una sequenza impressionante di impegni.🔗 Leggi su Napolipiu.com

Corriere dello Sport: “Big Rom ci sarà”Il Napoli si prepara alla trasferta di Copenaghen con Romelu Lukaku nuovamente a disposizione.

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Conte ritrova Big Rom: a gennaio torna Anguissa”

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

ADESSO L'ORA DELLA VERITA': la JUVE di SPALLETTI è PRONTA DAVVERO

Argomenti discussi: Mercato Napoli, quali sono le big che hanno votato contro il club; Arsenal show a San Siro: Gabriel Jesus e Gyokeres stendono l'Inter; Sci alpino, Wengen si tinge d’azzurro: Giovanni Franzoni trionfa nel Super-G; Napoli, finalmente Lukaku: Big Rom si allena in gruppo, Conte lo osserva sotto la pioggia.

Corriere dello Sport: Le big di serie A si schierano contro il NapoliQuella del Napoli è diventata una vera patata bollente, che nessuno in Serie A sembra voler tenere tra le mani. Il caso dell’unica società italiana con il mercato parzialmente bloccato per il mancato ... napolipiu.com

Dimash entra e trasforma l'Inter, Corriere dello Sport in apertura: Sapore DimarcoSapore Dimarco scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi commentando così la roboante vittoria in rimonta dell'Inter. tuttomercatoweb.com

IN CAMPO CONTRO LA JUVENTUS Secondo 'Il Corriere dello Sport', Giovane avrebbe tutte le carte in regola per partire con gli azzurri alla volta di Torino Dopo l'Here We Go di Romano si attende solo l'ufficialità, con il brasiliano che potrebbe figurare in - facebook.com facebook

Frank Anguissa sakatligini atlatti. (Corriere dello Sport) x.com