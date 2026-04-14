Corpo senza vita ritrovato accanto al cancello restano chiuse le scuole di via Corni

Questa mattina, il personale delle scuole di via Corni a Modena ha trovato un corpo senza vita vicino al cancello dell’edificio. Le scuole sono state immediatamente chiuse. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Non sono ancora state rese note le cause del decesso.