Corpo senza vita ritrovato accanto al cancello restano chiuse le scuole di via Corni
Questa mattina, il personale delle scuole di via Corni a Modena ha trovato un corpo senza vita vicino al cancello dell’edificio. Le scuole sono state immediatamente chiuse. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Non sono ancora state rese note le cause del decesso.
Questa mattina il personale del plesso scolastico di via Corni, a Modena, ha tragicamente constatato la presenza di una persona senza vita proprio accanto al cancello della struttura. Immediata la richiesta dei soccorsi, ma il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Ritrovato da alcuni alpinisti il corpo senza vita di un'escursionista
Ritrovato senza vita il corpo di Luciano Capasso, 25enne disperso a Saint MoritzLe ricerche del 25enne erano state rese complesse dal maltempo, che per giorni ha impedito sia l’intervento via terra sia via aria È giunto purtroppo...
LA BEVANDA NATURALE CHE AIUTA A SGONFIARTI E A DEPURARE IL CORPO! ...Continua - facebook.com facebook
Avvistato un corpo luminoso nei cieli di Campania e Sicilia oggi all'alba: cosa è caduto davvero x.com