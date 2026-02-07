Ritrovato da alcuni alpinisti il corpo senza vita di un' escursionista

Questa mattina alcuni alpinisti hanno trovato il corpo senza vita di un’escursionista nei pressi di Giampereto, nel comune di Sarnano. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto e hanno recuperato la salma. Al momento si stanno ancora verificando le cause del decesso.

La segnalazione arrivata in località Giampereto, nel comune di Sarnano. Il personale sanitario giunto sui posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso L'intervento ha visto l'impiego del personale del distaccamento di Tolentino e di una squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale di Macerata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il Soccorso alpino, oltre al personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Le operazioni di recupero sono tuttora in corso.

