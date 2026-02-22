Ritrovato senza vita il corpo di Luciano Capasso 25enne disperso a Saint Moritz

Il corpo di Luciano Capasso, 25 anni, è stato trovato senza vita dopo cinque giorni di ricerca a Saint Moritz. La causa della morte è stata attribuita a un incidente in montagna. I soccorritori hanno individuato il suo corpo tra la neve, vicino a un sentiero frequentato da escursionisti. La notizia ha colpito la comunità locale e i familiari del giovane. Le autorità continuano a indagare sulle circostanze del tragico evento.

Le ricerche del 25enne erano state rese complesse dal maltempo, che per giorni ha impedito sia l’intervento via terra sia via aria È giunto purtroppo a un tragico epilogo il caso di Luciano Capasso, il giovane di 25 anni originario di Qualiano (provincia di Napoli) disperso sulle montagne attorno a Saint Moritz da cinque giorni. La notizia del ritrovamento del suo corpo senza vita è stata confermata nella giornata di domenica 22 febbraio 2026 dalla famiglia e dal legale di fiducia. Capasso, che si trovava nella celebre località alpina per motivi di lavoro - era impiegato come autista in un hotel - era uscito il 18 febbraio per un’escursione in solitaria verso i 2. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

