Scherma rinvio tutte le gare di coppa del mondo per crisi Iran

La Federazione Internazionale di Scherma ha annunciato il rinvio di tutte le gare di Coppa del Mondo previste per il prossimo fine settimana. Tra queste, anche il Trofeo Luxardo di Padova, una delle tappe più importanti del circuito di sciabola maschile. La decisione è stata presa a causa della crisi in Iran, che ha influito sulla programmazione degli eventi.

Roma, 2 mar. (askanews) – La Federazione Internazionale di Scherma ha disposto il rinvio di tutte le gare di Coppa del Mondo del prossimo weekend, slitta dunque anche il Trofeo Luxardo di Padova, storica tappa del circuito iridato di sciabola maschile. "Vista l'attuale situazione globale, la relativa incertezza e il crescente numero di delegazioni che potrebbero non essere in grado di viaggiare o di rientrare nei propri Paesi a causa, ad esempio, di cancellazioni dei voli, il Comitato Esecutivo della FIE ha deciso di rinviare le seguenti competizioni: Il Cairo (EGY), Coppe del Mondo di fioretto, 5-8 marzo 2026 Padova (ITA), Coppa del Mondo di sciabola maschile, 6-8 marzo 2026 Atene (GRE), Coppa del Mondo di sciabola femminile, 6-8 marzo 2026.