In Lombardia, la cooperazione sociale ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni. Dal 2018 al 2024, il numero di occupati è salito di circa il 15%, superando i 72.000. Contestualmente, il fatturato ha raggiunto i 2,4 miliardi di euro, con un incremento del 33% rispetto a sei anni prima. Questi dati mostrano un andamento positivo nel settore, che continua a espandersi in termini di forza lavoro e di risultati economici.

Milano, 14 aprile 2026 - Cresce l’occupazione e accelera il peso economico della cooperazione sociale in Lombardia: negli ultimi 6 anni - dal 2018 al 2024 - gli occupati sono aumentati del +15%, mentre il fatturato è cresciuto del +33%. Assemblea regionale di Confcooperative Federsolidarietà Lombardia. È quanto emerge oggi a Milano all’assemblea regionale d i Confcooperative Federsolidarietà Lombardia - la federazione di Confcooperative Lombardia che rappresenta 1092 cooperative sociali attive in regione che hanno l’obiettivo di “perseguire l’interesse della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”, come sancito dalla legge 38191.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cooperazione sociale in aumento in Lombardia, oltre 72mila occupati e 2,4 miliardi di fatturato: +33% dal 2018 a oggi

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