Oltre 72mila uccisi dal 7 ottobre 2023
Questa mattina si è registrato un nuovo episodio di violenza a Gaza. Un palestinese è stato ferito mortalmente ieri sera nel quartiere di Shejaiya, a est di Gaza City, da colpi di arma da fuoco israeliani. La situazione resta tesa e si aggrava di ora in ora.
Palestina Il bilancio ufficiale delle vittime palestinesi dal 7 ottobre 2023 è salito a 72.027, hanno comunicato le autorità sanitarie Palestina Il bilancio ufficiale delle vittime palestinesi dal 7 ottobre 2023 è salito a 72.027, hanno comunicato le autorità sanitarie Un palestinese è stato ucciso ieri da spari israeliani nel quartiere di Shejaiya, a est del capoluogo Gaza City. Una fonte medica ha riferito che Faraj Salem, 30 anni, è stato colpito in una zona fuori delle zone occupate dall’esercito israeliano sulla base dell’accordo di tregua dello scorso ottobre. Sempre ieri l’artiglieria israeliana ha bombardato varie aree del capoluogo e a est della città di Jabaliya e demolito altri edifici a est di Khan Younis, a sud dell’enclave. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
