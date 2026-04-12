Blitz della polizia in casa di due fratelli | trovate pistola munizioni e droga

La polizia ha effettuato un blitz a Latina presso l’abitazione di due fratelli, denunciati al termine di una perquisizione domiciliare. Durante l’operazione sono stati trovati una pistola, munizioni e sostanze stupefacenti. Non sono stati riferiti dettagli su eventuali armi o droghe sequestrate, né su ulteriori particolari dell’operazione. La vicenda è ora al vaglio delle autorità competenti.

Blitz della polizia a Latina in casa di due fratelli che sono stati denunciati, al termine di una perquisizione domiciliare, perché ritenuti responsabili, a vario titolo, di violazioni in materia di armi e munizionamento. L’operazione è stata condotta dalla polizia nell’ambito di mirati servizi.🔗 Leggi su Latinatoday.it Droga, pistola e munizioni nascoste in casa: arrestati due fratelli nel quartiere ModenaGli arresti sono stati effettuati grazie ai consueti servizi di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti... Blitz in casa della polizia: sequestrati oltre tre chili di droga e una pistolaNell’abitazione ad Aprilia gli agenti hanno ritenuto più di 3 chili di hashish, 130 grammi di marijuana e mezz’etto di cocaina, oltre a una pistola...