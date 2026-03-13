Basse temperature e piogge intense e neve nel Vco | torna il maltempo nel week end

Nel fine settimana, il Piemonte sarà interessato da maltempo con basse temperature, piogge intense e neve nel Vco. Dopo un venerdì caratterizzato da condizioni stabili e sole, una nuova perturbazione raggiungerà la regione, portando pioggia e freddo. Lorenzo Badellino di 3BMeteo ha annunciato che il peggioramento si farà sentire nel corso del weekend, con condizioni meteo avverse.

Tornano il freddo e la pioggia. Come spiega Lorenzo Badellino di 3BMeteo, dopo un venerdì ancora stabile e tutto sommato soleggiato, una nuova intensa perturbazione raggiungerà il Piemonte proprio nel week end. In discesa dalla Francia, sarà responsabile di un primo graduale peggioramento già dalla serata di oggi, quando le prime piogge faranno la loro comparsa sul Verbano. Le condizioni peggioreranno ulteriormente sabato, quando un vortice depressionario si scaverà proprio sull’Italia nord-occidentale, intensificando gli effetti della perturbazione. Ne conseguirà una giornata via via più perturbata, con piogge e rovesci che si estenderanno a tutta la regione, risultando anche intensi sulle aree alpine e pedemontane. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

