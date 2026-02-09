Askatasuna scontro in aula sui fatti di Torino tra accuse e sedie abbandonate | è caos in consiglio comunale

In consiglio comunale a Torino si è scatenato il caos. La seduta è stata interrotta più volte, con sospensioni e molti consiglieri che hanno lasciato l’aula. Tra accuse incrociate e provocazioni, il presidente Pietro Caruso ha dovuto più volte richiamare all’ordine. Durante il confronto, Marcella Amadio ha anche strappato un atto in diretta, alimentando lo scontro tra maggioranza e opposizione.

Due sospensioni, un'uscita di praticamente tutti i consiglieri dall'aula, provocazioni continue tra maggioranza e opposizione, con tanto di richiami all'ordine da parte del presidente Pietro Caruso, senza contare il duro confronto tra Marcella Amadio (che ha anche strappato in diretta un atto.

