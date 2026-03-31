Informativa urgente sul caso Ilaria Salis Allora anche su Delmastro | scontro di fuoco in Aula tra Fdi e M5S

Nell'Aula della Camera si è verificato un acceso scontro tra i rappresentanti di Fratelli d’Italia e del Movimento 5 Stelle, legato alla vicenda dei controlli nella stanza d’albergo dell’eurodeputata Ilaria Salis e al caso Delmastro. Durante la seduta sono volate urla e sono state rivolte accuse tra le diverse forze politiche, mentre si discuteva delle recenti vicende giudiziarie e delle procedure adottate.

Alta tensione nell'Aula della Camera sulla vicenda dei controlli nella stanza d'albergo dell'eurodeputata Ilaria Salis e sul caso Delmastro con urla e accuse. Il deputato di FdI Salvatore Caiata ha chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno Piantedosi sulla vicenda: "Un normale controllo scaturito da una segnalazione legata alle indagini della cosiddetta banda del martello, una frangia di estrema sinistra - ha detto -. Salis ha gridato allo stato di polizia, credendo che il suo stato di immunità si estendesse anche a chi le sta vicino", "dimenticando di dire che in camera con lei c'era il suo collaboratore". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Informativa urgente sul caso Ilaria Salis". "Allora anche su Delmastro": scontro di fuoco in Aula tra Fdi e M5S Articoli correlati "Informativa urgente sul caso Ilaria Salis". "Allora anche su Delmastro": scontro di fuoco in Aula Fdi-M5SAlta tensione nell'Aula della Camera sulla vicenda dei controlli nella stanza d'albergo dell'eurodeputata Ilaria Salis e sul caso Delmastro con urla... Roberto Salis contro il governo: “Repressione”. Scontro con Libero sul caso Ilaria SalisIl caso di Ilaria Salis torna al centro dello scontro politico con toni ancora più accesi. Altri aggiornamenti su Ilaria Salis Temi più discussi: Il corteo No Kings di Roma. E il caso Ilaria Salis; Caso Salis – Fratoianni, leader di Alleanza Verdi Sinistra, a 24 Mattino su Radio 24: Cortocircuito che colpisce ancora Ilaria Salis; Agenti bussano alla camera della Salis mentre si trovava con un condannato. Informativa urgente sul caso Ilaria Salis. Allora anche su Delmastro: scontro di fuoco in Aula Fdi-M5SAlta tensione nell'Aula della Camera sulla vicenda dei controlli nella stanza d'albergo dell'eurodeputata Ilaria Salis ... msn.com Destra all’attacco di Ilaria Salis: Ha una relazione col suo assistente pregiudicato. Cosa dice il regolamento dell’EurocameraFratelli d'Italia solleva dubbi sul rapporto tra l'eurodeputata e il suo assistente, accusando violazioni del regolamento UE ... ilfattoquotidiano.it Forse l’obiettivo di Gruber non era questo, eppure la denuncia del giornalista contro Ilaria Salis getta lo studio nello sconforto. L’europarlamentare non dovrebbe restare un minuto di più nelle istituzioni. - facebook.com facebook Dove sono i provocatori: in piazza o a palazzo Chigi Il caso della perquisizione subita da Ilaria Salis, senza mandato né verbale e del fermo di 91 militanti anarchici Vincenzo Scalia, l’Unità x.com