Contributi per gli affitti ridotti all' osso | da mille a 120 euro

I contributi regionali per gli affitti sono stati drasticamente ridotti, passando da mille a 120 euro. Questa diminuzione rappresenta un sostegno economico importante per le famiglie in difficoltà, poiché la Regione utilizza questi fondi per supportare i Comuni nelle loro politiche di assistenza. La riduzione genera preoccupazioni e pone questioni sulla capacità di garantire adeguato aiuto abitativo alle persone più vulnerabili.

Il consiglio comunale di Viterbo discute dei fondi regionali tagliati negli ultimi tre anni e l'assessora alle politiche sociali Rosanna Giliberto lancia l'allarme: "Nessuna risorsa neanche per il piano morosità" Il grido d’allarme sui tagli ai contributi agli affitti tiene banco a palazzo dei Priori. Si tratta dell'aiuto economico fondamentale che la Regione mette a disposizione dei Comuni per sostenere le famiglie in difficoltà. Una "boccata d'ossigeno" che però, negli ultimi due anni, si è trasformata in una riserva sempre più esigua, fino a diventare quasi irrilevante. A sollevare la questione durante la seduta del consiglio comunale di oggi, 20 gennaio, è la consigliera del Partito democratico Lina Delle Monache.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Sicilia, i "rivoli" della Finanziaria regionale. Contributi alle famiglie per gli affitti

Tassa di soggiorno, ecco le tariffe. Da 2 a 5 euro per gli alberghi. E gli affitti brevi si moltiplicano

