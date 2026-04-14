Contrade in gara Domenica si corre la 58^ Staffetta

Domenica si svolgerà la 58ª edizione della Staffetta, una delle tappe più attese del Palio dei Micci. Le squadre si stanno allenando intensamente in vista dell’evento, che richiama appassionati e partecipanti da vari quartieri. La gara si preannuncia come un momento di grande coinvolgimento, con preparativi che si sono intensificati nelle ultime settimane. La competizione rappresenta una delle tradizioni più consolidate della manifestazione.

Gli allenamenti procedono a spron battuto per una delle competizioni più attese all’interno del calendario del Palio dei Micci. Domenica prossima infatti si correrà la Staffetta delle contrade, giunta alla 58^ edizione, e che ogni anno vede ciascuna contrada competere con otto elementi (sei frazionisti puri e due anche provenienti da fuori zona). A dominare il numero di edizioni vinte è il Pozzo. La manifestazione – per la quale già si prevede una nutrita cornice di pubblico – inizierà alle 17:45 allo Stadio Buon Riposo di Pozzi, cuore pulsante della manifestazione. Dopo un primo giro di pista, gli atleti imboccheranno il percorso su strada...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Contrade in gara. Domenica si corre la 58^ Staffetta Roma, domenica si corre con la Vertical Race(Adnkronos) – Domenica prossima si correra? nella Capitale la seconda edizione della Vertical Race, gara sportiva di 10 chilometri con partenza da... Leggi anche: Domenica si corre a Gravellona Toce: torna la "Mezza Due Laghi" Argomenti più discussi: Contrade in gara. Domenica si corre la 58^ Staffetta; Querceta, 58ª Staffetta delle Contrade: domenica 19 aprile 2026 -; Palio della Rana, la Torre punta al poker; Fermignano, 60esimo Palio delle Rane. La Pieve trionfa nella corsa in carriola. " I giri di tutte le Contrade" Ringrazio tutti i miei collaboratori per le date. Cor magis #cormagistibisenapanditreal #giri #siena #sienatrionfaimmortale facebook