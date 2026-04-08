Domenica si corre a Gravellona Toce | torna la Mezza Due Laghi

Unire la passione per la corsa alla bellezza mozzafiato dei panorami dei laghi. È questo l'obiettivo della "Mezza Due Laghi", l'evoluzione della storica Maratonina del Vco, che domenica 12 aprile porterà centinaia di runner a sfidarsi in uno scenario unico tra il Lago Maggiore e il Lago di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Tragedia a Gravellona Toce: morto Marco Pinna a 41 anniMarco Pinna, 41 anni, ha perso la vita in un incidente stradale a Gravellona Toce domenica 5 aprile.

Ricercato per una rapina da 40mila euro a Cremona, arrestato a Gravellona ToceRicercato per una rapina commessa a ottobre a Cremona, è stato arrestato lunedì 23 febbraio a Gravellona Toce.

Argomenti più discussi: Auto si ribalta a Gravellona Toce: un morto sulla provinciale 229; Auto si ribalta sulla statale a Casale Corte Cerro: muore una delle due persone a bordo; Gravellona Toce: si ribalta l’automobile su cui viaggia, un morto; Un'auto si ribalta sulla provinciale a Gravellona Toce, un morto.

Auto si ribalta sulla provinciale: tragedia a Gravellona ToceLa scena che si è presentata ai soccorritori è stata quella di un’auto completamente ribaltata lungo la carreggiata, segno della violenza dell’incidente. Le cause che hanno portato il veicolo a ... giornalelavoce.it

- Domani, martedì 7 aprile, si annuncia una giornata complicata sulle autostrade liguri. I tratti più critici saranno la A7 verso Serravalle, la A10 verso Genova, la A12 verso Genova e la A26 verso Gravellona Toce, tutti con bollino rosso dalle 7 alle - facebook.com facebook

E’ Marco Pinna, 41 anni, la vittima del ribaltamento a Gravellona Toce x.com