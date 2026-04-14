Durante la serata di martedì 14 aprile 2026, il conduttore Rai Carlo Conti è stato protagonista di un confronto serrato con Francesca Fagnani nel programma Belve, dove ha affrontato temi legati alla sua evoluzione professionale e a episodi privati del passato. L’intervista ha permesso di delineare i contorni della sua visione sul futuro della conduzione televisiva, toccando punti delicati come il passaggio di consegne artistico e le dinamiche interne alla rete di Stato. L’evoluzione del palinsesto e l’identificazione di una nuova guida televisiva. Il dibattito sulla successione nei grandi show nazionali ha trovato un punto di svolta nelle riflessioni di Carlo Conti riguardo al talento che potrebbe ereditare il suo stile comunicativo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conti svela il successore: la scelta rivelatrice su Savino

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