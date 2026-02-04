Conti svela il nome del suo successore a Sanremo. Il conduttore non si sbilancia, ma dice che la scelta non sarà facile. La vera sfida sarà trovare qualcuno capace di gestire la direzione artistica del Festival, che lui definisce il ruolo più importante. Per ora, resta tutto in forse.

Il successore di Carlo Conti a Sanremo? "C'è solo l'imbarazzo della scelta ma al di là del conduttore o conduttrice, il ruolo più importante è la direzione artistica del Festival". Intervistato da Radio Subasio nello spazio "Destinazione Sanremo" che racconta aspettative ed emozioni dei protagonisti della kermesse, Carlo Conti si è detto sicuro che l'edizione 2026 del Festival, la sua quinta, sarà l'ultima, senza però sbilanciarsi su possibili nomi. Quello della direzione artistica "è il ruolo che determina le scelte - ha ribadito - non solo delle canzoni ma di tutto il resto, dalla regia, alle immagini, alle luci, alla scena, agli ospiti e a tutto il resto, serve qualcuno che abbia il know how e l'esperienza, le ore di volo per poter guidare una macchina del genere". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Cosa serve al prossimo direttore". Conti svela il suo successore

Approfondimenti su Carlo Conti

Carlo Conti ha chiuso definitivamente la porta a Stefano De Martino come conduttore del prossimo Festival di Sanremo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Carlo Conti

Argomenti discussi: L'Inter si qualifica agli ottavi di Champions League se…; Ecco cosa vedremo al prossimo Salone del Mobile di Milano; Pedemontana: lo stop al Besanino dal 7 settembre 2026, cosa è uscito dal tavolo in Regione; GPS 2026/28, l’Ordinanza è dietro l’angolo: cosa potrebbe cambiare (e perché conviene muoversi ora).

Cosa serve al Milan? Ordine: Un difensore e un'alternativa affidabile a SaelemaekersFranco Ordine, nel suo editoriale su Milannews.it, ha parlato così del mercato del Milan: Colgo una certa fibrillazione in vista della chiusura della finestra invernale di ... milannews.it

Atalanta, cosa serve per evitare il turno di play-off? Le combinazioniTutte le possibili combinazioni che potrebbero consentire all'Atalanta di accedere direttamente agli ottavi di finale ed evitare i play-off ... calcioatalanta.it

Buttavo sempre via il tappo dell'olio: ma poi mia madre mi ha spiegato a cosa serve davvero - facebook.com facebook

“Continuità per 40 minuti”: ecco cosa serve all’Olimpia contro Baskonia. Preview tinyurl.com/5a4bruv8 “Consistency over 40 minute” is what Olimpia is looking for vs Baskonia. Game preview tinyurl.com/56sa9nhc #ForzaOlimpia x.com