Una foto risalente al 2023 mostra il sottosegretario alla Giustizia con Caroccia, provocando reazioni politiche. Il leader del partito di maggioranza commenta definendo la situazione una vergogna e chiedendo alla premier di intervenire. La segretaria del principale partito di opposizione chiede invece un allontanamento immediato del sottosegretario. La foto, pubblicata ieri da Repubblica, ha suscitato discussioni tra le forze politiche.

“Sottosegretario alla Giustizia Delmastro. Anche lui ha scelto il vero baffo”. È la frase che accompagna l’imbarazzantissima foto (pubblicata ieri da Repubblica.it ) nella quale un sorridente Andrea Delmastro posa soddisfatto accanto a Mauro Caroccia, proprietario del locale romano nel quale ha appena mangiato, in realtà un prestanome del capoclan Michele Senese. L’immagine, che solleva una questione di opportunità politica, è l’ennesima picconata alla credibilità del sottosegretario, risale all’ottobre del 2023. Il primo contatto Delmastro-Caroccia. Allora sarebbe infatti avvenuto il primo contatto tra il sottosegretario alla Giustizia e la famiglia Caroccia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Delmastro, spunta la foto con Caroccia del 2023. Conte: “Una vergogna, la premier lo mandi via”. E Schlein chiede l’allontanamento del sottosegretario

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