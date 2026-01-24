Meloni e il Nobel a Trump? Da Schlein Conte & co la solita mistificazione Ecco cos’ha detto davvero la premier

L’opposizione ha sollevato nuovamente la polemica sulla presunta candidatura di Donald Trump al Nobel proposta da Giorgia Meloni. Tuttavia, le dichiarazioni della premier sono state fraintese o distorte. In questo articolo, analizziamo nel dettaglio le parole di Meloni, chiarendo cosa ha effettivamente detto e sfatando le false interpretazioni diffuse da Schlein, Conte e altri. Un approfondimento per comprendere meglio la vicenda e le sue reali implicazioni.

Il tormentone di giornata scelto dall’opposizione è sul fatto che Giorgia Meloni avrebbe candidato Donald Trump per il Nobel. Si tratta dell’ennesima polemica strumentale, basata su una narrazione totalmente distorta dei fatti e che produce, in sintesi, l’ennesimo stucchevole “che vergogna, signora mia”, buono per fare un po’ di ammuina e per confermare l’assoluta mancanza di argomenti che opprime partiti che hanno la pretesa di proporsi come alternativa di governo. Cos’ha detto davvero Meloni sul Nobel a Trump. I fatti sono questi: al termine della conferenza stampa congiunta di Meloni con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, un cronista ha chiesto ai due leader se alla luce del dibattito sulla salute mentale di Trump ci sia da fidarsi ancora delle sue «capacità» e se loro fossero d’accordo con l’idea di dargli il Nobel per la pace; la premier italiana, dopo uno sguardo d’intesa con Merz, ha risposto che il tema della salute mentale, adombrato non solo per Biden ma perfino per lei stessa, non è un «modo serio per affrontare la politica internazionale» e che, è la sintesi, c’è da sperare di poter dare il Nobel a Trump, perché vorrebbe dire che ha avuto un ruolo determinante nella fine della guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

