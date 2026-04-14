Conte sprona i progressisti | Lavoriamo insieme Le premesse sono ottime

Il leader di un partito politico ha invitato i movimenti progressisti a collaborare, sottolineando che le condizioni sono favorevoli per affrontare il governo attuale. In passato, si sono svolti un referendum e una vittoria elettorale contro un avversario politico di rilievo. L’intervento si concentra sull’importanza di lavorare con impegno e coesione per ottenere risultati politici concreti.

AGI - Il referendum, prima, la sconfitta di Orban, poi: "Ci sono ottime premesse per battere questo governo, ma bisogna lavorarci con serietà e unità". Giuseppe Conte fa il punto di quanto sta avvenendo a livello nazionale e fuori dai confini italiani. Certo, ammette il leader M5s presentando il suo libro al Tempio di Adriano, c'è ancora del lavoro da fare, a partire dalla messa a punto del programma e dalle regole del gioco interne alla coalizione. La domanda sulle primarie arriva puntuale e Conte ribadisce la sua ricetta: primarie "aperte" e non di partito: "se non c'è partecipazione democratica ai massimi livelli, non ha senso farle". E alleanza sul programma per i progressisti che devono lavorare insieme a partire da M5s, Pd e Avs.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Conte sprona i progressisti: "Lavoriamo insieme. Le premesse sono ottime" M5S, ecco ‘Una nuova primavera’. Conte presenta il suo manifesto: “Ci sono premesse per vincere elezioni”(Adnkronos) – E' un parterre d'onore quello che si riunisce al Tempio di Adriano, in pieno centro a Roma, per la presentazione del primo libro di... Luciano Buonfiglio: “Il metodo italiano funziona. Gli atleti sono al centro, lavoriamo insieme”Al termine di una giornata di gare conclusa con il bronzo di Flora Tabanelli il presidente del CONI Luciano Buonfiglio è intervenuto alla...