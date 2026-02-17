Luciano Buonfiglio | Il metodo italiano funziona Gli atleti sono al centro lavoriamo insieme

Luciano Buonfiglio ha annunciato che il metodo italiano funziona, dopo aver visto la squadra di pattinaggio di velocità salire le scale di Assago e pensato subito a una possibile medaglia. La sua visita al palazzetto è stata una sorpresa, perché ha notato una rotellina sotto i piedi di uno degli atleti, segno di una gara ancora in corso. Dopo le gare di oggi, il presidente del CONI ha sottolineato che gli atleti sono al centro del progetto e che lavorano tutti insieme per ottenere risultati. A Milano Cortina, i successi degli azzurri continuano e anche oggi un atleta ha portato a casa un bronzo.

Al termine di una giornata di gare conclusa con il bronzo di Flora Tabanelli il presidente del CONI Luciano Buonfiglio è intervenuto alla trasmissione Rai Notti Olimpiche per continuare a commentare gli splendidi risultati della spedizione azzurra nelle Olimpiadi invernali di Milano Cortina: "Stamattina salendo le gradinate ad Assago per andare a vedere la nostra squadra di pattinaggio di velocità ho trovato una rotellina dico beh anche oggi portiamo a casa una medaglia quindi così è così andata. La medaglia è prestigiosa, ma è tutta un'Olimpiade prestigiosa." La promozione dell'immagine vincente del Paese: " Credo che stiamo dimostrando al mondo non solo di essere degli ottimi organizzatori, non solo nel valorizzare le nostre splendide località ognuno con i suoi cibi particolari, quindi il made in Italy alle stelle, ma credo che con i nostri risultati stiamo veramente promuovendo un'immagine vincente del nostro paese nella sua interezza, in tutti i suoi valori.