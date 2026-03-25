Il leader del Movimento 5 Stelle ha commentato le recenti dimissioni di due esponenti del governo, definendole necessarie e tardive, dopo aver sottolineato che il rifiuto di un referendum rappresenta un segnale forte. Nel frattempo, ha annunciato l’apertura delle primarie nel campo di centrodestra, dichiarando la propria disponibilità a parteciparvi. Queste dichiarazioni sono state fatte in un contesto di confronto politico acceso.

Roma – È netto e immediato il leader 5 Stelle Giuseppe Conte: “Le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi sono dimissioni assolutamente necessarie e che, anzi, arrivano in ritardo, quando il danno arrecato al prestigio delle istituzioni è stato pesantissimo. Ora si dimetta anche Santanchè”. Presidente, sono i primi effetti della vittoria del No, ma che significato politico più complessivo ha questo voto? “Questo è stato un voto chiaramente politico, un messaggio fortissimo a Giorgia Meloni e a questo governo: l’ho definito un avviso di sfratto per loro e una nuova primavera per il Paese. I cittadini sono andati a votare in massa per bocciare... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Conte: “Meloni bocciata, il No al referendum è un avviso di sfratto. Ora primarie aperte nel campo largo: io ci sono”

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Un grande Giuseppe Conte non le manda a dire a Giorgia Meloni dopo le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi. "Di fronte ai casi siciliani di Fratelli d'Italia aspettiamo un altro voto democratico". Sottoscrivo ogni parola del Presidente Giuseppe Conte. - facebook.com facebook