Conte e FdI allo scontro sulla commissione Covid ora l'ex premier minaccia | Ci vediamo in tribunale

Fratelli d'Italia ha nuovamente criticato l'ex premier riguardo alla gestione della commissione Covid durante la pandemia. La discussione si è intensificata con l'affermazione dell'ex capo del governo che ha minacciato azioni legali, dichiarando:

Fratelli d'Italia è tornato ad attaccare duramente Giuseppe Conte per il suo periodo alla guida del governo, durante la pandemia da Covid. La polemica si è riaccesa attorno all'eventualità che Conte venga audito nella commissione d'inchiesta sul Covid. Buonguerrieri (FdI) ha definito il leader del M5s un "mentitore seriale", e lui ha replicato: "Rinunciate all'immunità e ci vediamo in tribunale".🔗 Leggi su Fanpage.it

Conte ACCUSA: La commissione COVID è solo un gioco POLITICO

Scontro di fuoco alla Camera tra FdI e Conte. L’ex premier: “Rinunciate all’immunità e ci vediamo in Tribunale”I deputati di FdI hanno indossato delle mascherine nell’Aula della Camera, come forma di protesta provocatoria contro il leader del M5s Giuseppe...

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