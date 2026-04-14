In Italia, il dibattito sulle autonomie dei porti continua a essere al centro delle discussioni legislative. Un progetto di riforma, ancora in fase di definizione, dovrà essere sottoposto all'esame della Commissione trasporti. La proposta si concentra sulla regolamentazione delle competenze e delle responsabilità di enti e amministrazioni coinvolte nella gestione portuale. La fase di approvazione rappresenta un passaggio fondamentale per modificare l’attuale assetto normativo del settore.

"Il progetto di riforma dovrà ancora essere incardinato in Commissione trasporti e dovrà seguire l'iter parlamentare, per cui ci sarà il tempo di analizzare tutte le questioni, tra le quali anche la difesa delle autonomie regionali, quindi la politica dovrà essere in grado, in questo progetto di riforma, di superare tutta una serie di difficoltà. E la riforma serve anche a dare uniformità ai vari porti, ma deve ovviamente garantire, come ho sentito anche dagli esponenti governativi, soprattutto dal ministro Salvini e dal viceministro Rixi, le autonomie, che oggi sono un cardine importante". Lo ha detto oggi Marco Consalvo, presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla mozione bipartisan votata dall'aula del Consiglio regionale Fvg sull'autonomia dei porti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consalvo, le autonomie dei porti sono cardine importante

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