Consalvo | Serve un progetto Adriatico per le crociere

Il presidente del porto di Trieste, Marco Consalvo, ha sottolineato l’importanza di sviluppare un progetto Adriatico dedicato alle crociere. Questa iniziativa mira a valorizzare le opportunità di collaborazione tra i porti della regione, favorendo una maggiore integrazione e crescita nel settore delle crociere. Un approccio strategico che potrebbe contribuire a rafforzare la competitività e l’attrattiva dell’Adriatico come destinazione turistica.
"Un 'progetto Adriatico'" in merito alle crociere: è quanto auspicato dal neo presidente del porto di Trieste, Marco Consalvo, rispondendo a una domanda sulle sinergie possibili tra i porti dell'Adriatico. Durante un incontro promosso a Trieste dal Pd, Consalvo si è chiesto.
La nomina in una fase di crescita record per lo scalo, serve a sostituire il neopresidente dell'Autorità portuale, Marco Consalvo - facebook.com facebook
