Consalvo | Serve un progetto Adriatico per le crociere

Da triesteprima.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del porto di Trieste, Marco Consalvo, ha sottolineato l’importanza di sviluppare un progetto Adriatico dedicato alle crociere. Questa iniziativa mira a valorizzare le opportunità di collaborazione tra i porti della regione, favorendo una maggiore integrazione e crescita nel settore delle crociere. Un approccio strategico che potrebbe contribuire a rafforzare la competitività e l’attrattiva dell’Adriatico come destinazione turistica.

“Un 'progetto Adriatico'" in merito alle crociere: è quanto auspicato dal neo presidente del porto di Trieste, Marco Consalvo, rispondendo a una domanda sulle sinergie possibili tra i porti dell'Adriatico. Lo riporta Ansa.Durante un incontro promosso a Trieste dal Pd, Consalvo si è chiesto.🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

Leggi anche: Eolico in Adriatico, Legacoop: "La senatrice parla di progetto che non verrà realizzato, serve un confronto"

Porto Corsini, Ancisi (LpRa): "Traffico esorbitante per terminal crociere, 600mila mezzi l'anno. Serve piano di interventi"Il crescente afflusso di mezzi legato al nuovo terminal crociere di Porto Corsini, con circa 600.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Consalvo (Porto Trieste), serve un progetto Adriatico per le crociere; Consalvo (Porto Trieste), serve un progetto Adriatico per le crociere; Pd allattacco sulla Porti spa: Una grande agenzia immobiliare che si occuperà di cementificazione.

consalvo serve un progettoConsalvo (Porto Trieste), serve un progetto Adriatico per le crociere - Sulle crociere vedrei un progetto Adriatico. E quanto ha auspicato il neo presidente del porto di Trieste, Marco Consalvo, rispondendo a una domanda sulle sinergie possibili tra i porti dellAdri ... ansa.it

consalvo serve un progettoConsalvo: Serve un progetto Adriatico per le crociere - Lo ha detto durante un convegno il presidente del porto di Trieste Marco Consalvo, specificando che il corridoio Imec e il Far East sono prospettive fondamentali per lo scalo ... triesteprima.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.