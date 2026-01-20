Consalvo | Serve un progetto Adriatico per le crociere

Il presidente del porto di Trieste, Marco Consalvo, ha sottolineato l’importanza di sviluppare un progetto Adriatico dedicato alle crociere. Questa iniziativa mira a valorizzare le opportunità di collaborazione tra i porti della regione, favorendo una maggiore integrazione e crescita nel settore delle crociere. Un approccio strategico che potrebbe contribuire a rafforzare la competitività e l’attrattiva dell’Adriatico come destinazione turistica.

