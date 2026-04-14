Confini UE | arriva il nuovo controllo biometrico digitale

A partire dalle 19:00 di martedì 14 aprile 2026, i confini esterni dell’Unione Europea sono stati soggetti a un cambiamento significativo con l’adozione del nuovo sistema digitale EntryExit System (EES). Questa novità introduce controlli biometrici automatizzati per tutti coloro che attraversano le frontiere esterne dell’UE, modificando le procedure di verifica. L’introduzione del sistema fa parte di una strategia più ampia di gestione delle frontiere e di sicurezza.

Dalle ore 19:00 di questo martedì 14 aprile 2026, i confini esterni dell’Unione Europea hanno subito una trasformazione strutturale con l’entrata in vigore del nuovo EntryExit System (EES). La piattaforma digitale, che sostituisce definitivamente l’uso dei timbri manuali sui passaporti, è ora operativa in tutto lo spazio Schengen per gestire i flussi di cittadini extra-UE attraverso la registrazione elettronica di dati biometrici e informazioni di viaggio. Il passaggio alla gestione digitale avviene dopo una fase di test sperimentale conclusasi lo scorso ottobre. Il sistema punta a modernizzare i controlli alle frontiere esterne, rendendo le procedure di ingresso e uscita più tracciabili rispetto al vecchio metodo cartaceo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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