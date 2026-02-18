Imprese straniere in crescita in Italia quasi 800mila imprenditori nati all' estero | nel Foggiano +20% negli ultimi dieci anni

Perché la presenza di imprenditori stranieri in Italia è aumentata, è legato alla ricerca di nuove opportunità economiche. Nel Foggiano, il numero di imprenditori nati all’estero è cresciuto del 20% negli ultimi dieci anni, portando a circa 800mila stranieri avviatori di attività nel paese. Questi imprenditori si dedicano a settori come il commercio e l’artigianato, contribuendo alla ripresa economica locale. La crescita si riflette anche nei dati nazionali, con oltre 600 mila imprese gestite da stranieri. La presenza di imprese straniere si consolida nel panorama italiano.

Continua a crescere l'imprenditoria immigrata in Italia: secondo i dati Stockview-Infocamere forniti dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo ed elaborati dalla Fondazione Leone Moressa, alla fine del 2025 si contano 796 mila imprenditori nati all'estero (10,8% del totale) e 600 mila imprese a conduzione "straniera" (11,9%). Dal 2015 al 2025, gli imprenditori nati in Italia sono diminuiti (-5,2%) e i nati all'estero aumentati (+21,3%). Tendenza confermata anche nell'ultimo anno, con l'aumento degli imprenditori nati all'estero (+1,1%) e il calo dei nati in Italia (-0,6%). Nel 2025 la Cina supera di poco la Romania come primo Paese d'origine (79.