Confcommercio Zocca nuovo presidente | Punterò sui giovani

Andrea Zocca è stato eletto nuovo presidente di Ascom-Confcommercio Forlì, succedendo a Roberto Vignatelli che ha concluso il suo incarico dopo due mandati e dieci anni alla guida dell’associazione. Zocca ha dichiarato di voler puntare sui giovani per lo sviluppo del settore. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall’organizzazione.

È Andrea Zocca il nuovo presidente di Ascom-Confcommercio Forlì, prendendo il posto di Roberto Vignatelli, che, come da statuto, lascia dopo due mandati e dieci di anni alla guida dell’associazione di categoria. Zocca, se l’aspettava? "No. È vero che Vignatelli aveva raggiunto i due mandati, ma nessuno di noi l’aveva sollecitato a lasciare: è stata una decisione sua. Non c’è stata da parte mia alcuna candidatura, né alcuna campagna elettorale". A proporre il suo nome è stato lo stesso Vignatelli. Prima di accettare ha avuto qualche esitazione? "Sì, certo. Questo ruolo è un onore, ma anche un onere. Io ero e resterò anche presidente Fipe, l’organizzazione più consistente di Confcommercio, e ho un’attività imprenditoriale che mi prende molto tempo ed energie.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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