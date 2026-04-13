Confcommercio dopo due mandati cambia il presidente | Andrea Zocca eredita il posto di Roberto Vignatelli Continuità e rinnovamento
Dopo due mandati e dieci anni alla guida dell'associazione di categoria, il presidente uscente lascia il suo incarico e viene sostituito da un nuovo leader. La nomina di Andrea Zocca segna un passaggio di consegne nel vertice di Ascom-Confcommercio Forlì. La transizione avviene nel rispetto delle regole statutarie, mantenendo un legame tra continuità e rinnovo per l'organizzazione.
Cambio al vertice di Ascom-Confcommercio Forlì. Andrea Zocca è il nuovo presidente, prendendo il posto di Roberto Vignatelli, che, come da statuto, lascia dopo due mandati e dieci di anni alla guida dell'associazione di categoria. Zocca, classe 1956, è titolare dei tre McDonald's cittadini.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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