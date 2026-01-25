Condannato viene arrestato dai carabinieri e portato al suo domicilio a scontare la pena

Il 23 gennaio, i carabinieri di Nogara hanno arrestato un 35enne, destinatario di un ordine di sottoposizione alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare emesso dall'Ufficio di Sorveglianza di Verona. L'uomo è stato condotto al proprio domicilio per scontare la pena prevista, in conformità con le disposizioni di legge. L’intervento rientra nelle attività di controllo e rispetto delle misure giudiziarie in corso sul territorio.

Il tribunale lo ha condannato a quasi 2 anni di reclusione per i reati di atti persecutori, violenza privata e lesione personale compiuti tra il 2019 e il 2020 nella provincia di Marsala L'uomo è stato condannato con sentenza definitiva emessa dal tribunale di Marsala e riformata dalla Corte di Appello di Palermo, per i reati di atti persecutori, violenza privata e lesione personale compiuti tra il 2019 e il 2020 nella provincia di Marsala. Per questo deve scontare una pena in detenzione domiciliare sostitutiva di 1 anno e 10 mesi di reclusione. Concluse dunque le formalità di rito, il 35enne è stato condotto presso il proprio domicilio per espiare la condanna.🔗 Leggi su Veronasera.it

