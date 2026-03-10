Concorso Tracce di memoria per le scuole XII edizione | candidature entro il 10 aprile

È stata aperta la dodicesima edizione del concorso nazionale “Tracce di memoria”, promosso dal Centro documentazione Archivio Flamigni con il sostegno del Ministero della Cultura. La competizione è rivolta alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione e le candidature devono essere inviate entro il 10 aprile per l’anno scolastico 20252026.

