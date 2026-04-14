Conclusa l’operazione Bufo Bufo salvati oltre 1200 rospi

Nella notte tra il 13 e il 14 aprile, è stata conclusa l’operazione Bufo Bufo, durante la quale sono stati salvati più di 1200 rospi. La raccolta degli esemplari avviene a mano, uno per uno, direttamente sulla strada. L’intervento ha coinvolto volontari e operatori impegnati nel recupero di questi animali durante il periodo di migrazione primaverile. La procedura si è svolta in diverse fasi per garantire la sicurezza degli esemplari e degli automobilisti.

Arezzo, 14 aprile 2026 – Se pensiamo che vengono raccolti dalla strada di notte uno a uno, la cifra di milleduecentocinquanta rospi, e rospe, salvati diventa un numero veramente grande e impegnativo per i volontari che ogni sera e con ogni condizione di tempo sono usciti con l’obiettivo di evitare che venissero investiti dalle auto. E quest’anno il bilancio dell’Operazione Bufo Bufo che si è ufficialmente conclusa è davvero positivo: 863 maschi, 120 femmine e 268 coppie per un totale di 1251 anfibi. “È stata una campagna molto impegnativa soprattutto nella prima fase, iniziata a gennaio anziché a metà febbraio, favorita dal meteo che ha...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Conclusa l’operazione Bufo Bufo, salvati oltre 1200 rospi Operazione Bufo Bufo in Valdarno, salvati dai volontari 1250 rospiVALDARNO – Se pensiamo che vengono raccolti dalla strada di notte uno a uno, la cifra di 1250 rospi, e rospe, salvati diventa un numero veramente... Leggi anche: Energia, Bufo (Iren): "Servono investimenti e pianificazione per governare accelerazione" Anche per quest'anno è giunta al termine la campagna "Bufo Bufo". Ottimi i risultati ottenuti nel salvataggio degli anfibi. - facebook.com facebook