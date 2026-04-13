Nella zona del Valdarno, un’operazione dei volontari ha portato al salvataggio di 1250 rospi, che erano stati raccolti lungo la strada durante le ore notturne. I volontari hanno lavorato per recuperarli uno ad uno, evitando che venissero investiti o che si perdesse il numero di esemplari. L’intervento, chiamato “Bufo Bufo”, ha coinvolto diverse persone dedite alla tutela della fauna locale.

VALDARNO – Se pensiamo che vengono raccolti dalla strada di notte uno a uno, la cifra di 1250 rospi, e rospe, salvati diventa un numero veramente grande e impegnativo per i volontari che ogni sera e con ogni condizione di tempo sono usciti con l’obiettivo di evitare che venissero investiti dalle auto. E quest’anno il bilancio dell’operazione Bufo Bufo che si è ufficialmente conclusa è davvero positivo: 863 maschi, 120 femmine e 268 coppie per un totale di 1251 anfibi. “È stata una campagna molto impegnativa soprattutto nella prima fase, iniziata a gennaio anziché a metà febbraio, favorita dal meteo che ha portato tanta poggia e temperatura...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Operazione Bufo Bufo in Valdarno, salvati dai volontari 1250 rospi

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