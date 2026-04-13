Operazione Bufo Bufo in Valdarno salvati dai volontari 1250 rospi
Nella zona del Valdarno, un’operazione dei volontari ha portato al salvataggio di 1250 rospi, che erano stati raccolti lungo la strada durante le ore notturne. I volontari hanno lavorato per recuperarli uno ad uno, evitando che venissero investiti o che si perdesse il numero di esemplari. L’intervento, chiamato “Bufo Bufo”, ha coinvolto diverse persone dedite alla tutela della fauna locale.
VALDARNO – Se pensiamo che vengono raccolti dalla strada di notte uno a uno, la cifra di 1250 rospi, e rospe, salvati diventa un numero veramente grande e impegnativo per i volontari che ogni sera e con ogni condizione di tempo sono usciti con l’obiettivo di evitare che venissero investiti dalle auto. E quest’anno il bilancio dell’operazione Bufo Bufo che si è ufficialmente conclusa è davvero positivo: 863 maschi, 120 femmine e 268 coppie per un totale di 1251 anfibi. “È stata una campagna molto impegnativa soprattutto nella prima fase, iniziata a gennaio anziché a metà febbraio, favorita dal meteo che ha portato tanta poggia e temperatura...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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