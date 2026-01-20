Il futuro dello stadio San Nicola | Comune al lavoro per la nuova concessione

Il Comune di Bari sta lavorando alla definizione della nuova concessione per lo Stadio San Nicola, con l’obiettivo di garantire una gestione efficace e sostenibile. La Commissione Sviluppo Economico ha recentemente delineato i principali aspetti del futuro bando, in vista della scadenza dell’attuale concessione prevista per il 31 maggio. Questa fase rappresenta un passo importante per il futuro del complesso sportivo e per la sua valorizzazione.

Leggi anche: Stadio San Nicola, il bando per la nuova convenzione atteso per fine anno: “Evitiamo proroghe, serve programmazione”

