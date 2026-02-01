A Ollastra attivato il servizio di assistenza digitale per cittadini e imprese

A Ollastra, nel cuore della Sardegna, è partito ufficialmente il nuovo servizio di assistenza digitale rivolto a cittadini e imprese. Un aiuto concreto per chi vuole affrontare con facilità il mondo online, con operatori pronti a supportare chi ha bisogno di orientarsi tra le pratiche digitali quotidiane.

A Ollastra, nel cuore della Sardegna, è entrato ufficialmente in funzione un nuovo servizio pensato per accompagnare cittadini e imprese nel mondo digitale. Il punto di facilitazione digitale, attivato ufficialmente il 1° febbraio 2026, si trova in via Tuveri 20, all'interno della biblioteca comunale, con un'altra postazione temporanea in via Angioy 25, nella sala consiliare, aperta solo al mattino. Il progetto, parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione Europea, mira a ridurre il divario digitale che ancora colpisce molte aree del paese, soprattutto quelle rurali e meno servite.

