Concerto per tromba e organo nella chiesa di San Martino a Marano

Domenica 19 alle 18, nella chiesa di San Martino a Marano, si terrà un concerto per tromba e organo organizzato dall'associazione Arcadia in collaborazione con la parrocchia locale. L’evento vedrà protagonisti due musicisti che eseguiranno brani di compositori classici e moderni. L’ingresso è libero e l’evento è aperto a tutta la comunità. La serata rappresenta un’occasione per ascoltare musica dal vivo in un ambiente religioso.

L'associazione Arcadia, in collaborazione con la Parrocchia di Marano Lagunare, organizza pe domenica 19, alle 18.00, nella Chiesa di San Martino, il Concerto per tromba e organo “Musiche tra le volte.Meditazioni musicali nel periodo pasquale”. Alla tromba ci sarà Giuseppe Minin, che oggi.🔗 Leggi su Udinetoday.it Concerto di musica da camera del di ottoni nella chiesa di San Martino ai BianchiIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Domenica prossima, 8 marzo, dalle 10:45 fino alle 11:30 circa, la Nobile... Echi d'Organo in Cantoria": quattro concerti gratuiti nella Chiesa di San SalvadorLa grande musica organistica torna a risuonare nella Chiesa di San Salvador con la decima edizione di "Echi d'Organo in Cantoria", la rassegna ideata...