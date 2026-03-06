Concerto di musica da camera del di ottoni nella chiesa di San Martino ai Bianchi

Domenica 8 marzo, dalle 10:45 alle 11:30, nella chiesa di San Martino ai Bianchi si terrà un concerto di musica da camera del di ottoni. L’evento è organizzato dalla Nobile Arciconfraternita dei Bianchi in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. L’ingresso è gratuito e sono previsti eventuali contributi liberi.

Domenica prossima, 8 marzo, dalle 10:45 fino alle 11:30 circa, la Nobile Arciconfraternita dei Bianchi, in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini, offrirà un concerto di musica da camera del di ottoni, con ingresso gratuito ed eventuale contributo libero. Il concerto si terrà presso il complesso della Chiesa di San Martino ai Bianchi, in via Vittorio Emanuele II, 189 - 95124 Catania. I musicisti - Ettore Pappalardo (tromba), Salvatore Fronte (tromba), Kevin Muntoni (trombone), Thomas Curcuruto (corno) e Giuseppe Mannino (basso tuba) - eseguiranno brani di Dukas, Mozart, Morricone, Rodriguez, Bellini, Bernstein, Mascagni, Gounod e Puccini.