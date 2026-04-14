Ieri a Las Vegas, la Sony ha mostrato in anteprima il film The Social Reckoning, presentato come un sequel fittizio a The Social Network di Aaron Sorkin. Il film vede Jeremy Strong nel ruolo principale e potrebbe rappresentare una candidatura all’Oscar per l’attore. La proiezione si è svolta al CinemaCon, evento dedicato alle anteprime cinematografiche.

Ieri la Sony ha presentato in anteprima al CinemaCon di Las Vegas The Social Reckoning, l'imminente finto sequel del celebre film su Facebook The Social Network dello scrittore e regista Aaron Sorkin. In questo film, Jeremy Strong interpreterà ancora una volta un personaggio reale che è stato coinvolto in una controversia pubblica, subentrando a Jesse Eisenberg nei panni di un Mark Zuckerberg più adulto e più consumato, quello dell'epoca dello scandalo dei Facebook Files del 2021. Il trailer non è ancora stato rilasciato ufficialmente, ma le testate cinematografiche presenti hanno avuto molto da dire sul frammento dell'interpretazione di Strong.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Con The Social Reckoning Jeremy Strong potrebbe finalmente vincere un Oscar

Jeremy Strong nei panni di Mark Zuckerberg: Aaron Sorkin svela i primi dettagli di The Social ReckoningAnche Mikey Madison e Jeremy Allen White nel sequel di The Social Network targato Sony presentato ieri al CinemaCon 2026.

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