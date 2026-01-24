Con Sentimental Value Cannes potrebbe aver consacrato un altro vincitore dell' Oscar al miglior film

Non sono il primo a dire che le standing ovation del Festival di Cannes siano prive di significato. La mediocre edizione del 2025 non ha fatto eccezione: i film sono andati dal buono ( Highest 2 Lowest di Spike Lee) all'ottimo ( Die My Love con un'eccellente Jennifer Lawrence) fino alla delusione ( Eddington e History of Sound ) e tutti sono stati accolti da cortesi applausi che si attestano su una media di cinque minuti. Calorose accoglienze diventate soprattutto una consuetudine. Quindi, quando il dramma familiare a cuore aperto di Joachim Trier, Sentimental Value, ne ha vinto una di 19 minuti, la terza più lunga nella storia di Cannes dopo Il labirinto del fauno e Fahrenheit 911, non si può fare a meno di prenderne nota (mi bruciano le mani solo a pensarci). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Sentimental value, un bel film che ti resta addossoLa recensione / Premiato a Cannes 2025, il regista norvegese firma un grande melodramma familiare tra Bergman e Ibsen: Skarsgård e Reinsve magnifici, emozione ... repubblica.it

Sentimental Value: la recensione del nuovo film di Joachim Trier premiato a CannesJoachim Trier dirige un dramma familiare sobrio e travolgente con Stellan Skarsgård e Renate Reinsve: la nostra recensione di Sentimental Value ... filmpost.it

OGGI, Sabato 24, alle ore 16,00 - 18,30 - 21,00 "SENTIMENTAL VALUE" di Joachim Trier A rendere imperdibile Sentimental Value, adesso al cinema, ci sono sicuramente le meravigliose interpretazioni di Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Elle Fanning e In - facebook.com facebook

Sentimental Value è al cinema. Le 9 candidature ai Premi Oscar - tra cui Miglior Film e Miglior Regia - confermano Joachim Trier come uno dei più grandi narratori contemporanei. Le sale dove vederlo: luckyred.it/sentimentalval… @teodora_film x.com