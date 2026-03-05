Festival Teatro Popolare del Gargano a Vico va in scena ' Super' per la regia di Roberto Ciufoli

Sabato 7 marzo alle 20, a Vico, va in scena lo spettacolo teatrale ‘Super’, diretto da Roberto Ciufoli, membro del quartetto comico ‘La Premiata Ditta’. L’evento fa parte del Festival Teatro Popolare del Gargano e presenta una commedia brillante. La rappresentazione si svolge nel contesto della manifestazione dedicata al teatro popolare della zona.

È firmata da Roberto Ciufoli, noto membro del quartetto comico 'La Premiata Ditta', la commedia brillante intitolata 'Super' che sabato 7 marzo alle 20.15 sarà messa in scena nell'auditorium Lanzetta di Vico del Gargano dalla compagnia friulana Proscenium. È questo il prossimo spettacolo in programma nell'ambito del Festival del Teatro Popolare del Gargano. La vicenda su cui è incentrata la commedia si svolge nell'America degli anni '70, all'interno dell'abitazione di Maggie e Phil. Phil è un incallito 'latin lover' che finisce spesso in situazioni compromettenti, dalle quali tenta di salvarlo George, un suo fedele amico.

Festival Teatro Popolare del Gargano, a Vico va in scena il caso OrlandiSabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, nell’auditorium Lanzetta di Vico del Gargano, alle 20 andrà in scena ‘Pietro Orlandi, fratello’, opera...

Festival del Teatro Popolare del Gargano, a Vico va in scena ‘L’ultimo scugnizzo’ di Raffaele VivianiSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) S’intitola...

