Claudia Gerini | Di Califano avrei potuto innamorarmi Con i miei ex è stata una missione restare in pace Sanremo? Il ricordo più bello con Pippo Baudo ci chiamavano le svallettate

Claudia Gerini rivela che il fascino di Franco Califano l’ha colpita profondamente, motivo per cui avrebbe potuto innamorarsene. La cantante le ha lasciato un ricordo speciale, anche se la relazione con gli ex è stata una sfida per mantenere la pace. Ricorda con affetto l’esperienza a Sanremo con Pippo Baudo, definendola tra i momenti più belli della sua carriera. La passione e le emozioni emergono nei suoi racconti di vita e lavoro.

Lei ha conosciuto davvero Califano, ci racconta quell'incontro? «In realtà l’ho conosciuto brevemente, proprio negli studi televisivi di Sky. Ero lì per una trasmissione e nei corridoi apparve lui. Me lo ricordo perfettamente: era molto elegante, indossava uno smoking. Aveva un fascino unico. Era già avanti con l’età, perché parliamo forse di quattro o cinque anni prima che se ne andasse. Mi venne incontro e mi disse: “Quanto sei bella”, dandomi un bacio. In quel periodo ero la compagna di Federico Zampaglione, che aveva collaborato con Franco tante volte, e Califano, con il suo modo un po’ ironico e potente, mi disse: “Ma come ha fatto Zampaglione a conquistare una bella donna come te?”. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

