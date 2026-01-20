Astroaperitivo | cosa dicono i numeri del 2026 | Talk networking & dj-set

Da veronasera.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

AstroAperitivo torna nel 2026 con un’edizione speciale dedicata all’anno in corso. Un appuntamento che unisce approfondimenti astrologici, momenti di confronto e networking, accompagnati da un dj-set. Un’occasione per esplorare le tendenze e le previsioni per il nuovo anno, creando connessioni tra appassionati e professionisti del settore. Un evento pensato per chi desidera approfondire l’influenza degli astri in un contesto informale e stimolante.

Torna AstroAperitivo, il format che unisce astrologia, confronto e connessioni cosmiche“Astroaperitivo” compie un anno e lo festeggiamo con un’edizione speciale dedicata al 2026.  In questa serata scopriremo:Quale vibrazione numerica governerà il 2026Come i numeri si intrecciano con i pianeti.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

Leggi anche: Blur, il batterista Dave Rowntree porta a Firenze il suo libro fotografico: talk, mostra e dj set al Viper

Leggi anche: Piazza Affari live experience: aperitivo cantato & dj set – copy

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Cosa dicono i primi dati sulla stagione dell'influenza in corso (e dove sta colpendo di più in Italia) - Previsioni a parte, che cosa dicono davvero i primi dati sull’influenza ora che la stagione ha ufficialmente preso il via? I dati di riferimento per comprendere come si stanno comportando le infezioni ... wired.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.