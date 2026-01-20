Astroaperitivo | cosa dicono i numeri del 2026 | Talk networking & dj-set

AstroAperitivo torna nel 2026 con un’edizione speciale dedicata all’anno in corso. Un appuntamento che unisce approfondimenti astrologici, momenti di confronto e networking, accompagnati da un dj-set. Un’occasione per esplorare le tendenze e le previsioni per il nuovo anno, creando connessioni tra appassionati e professionisti del settore. Un evento pensato per chi desidera approfondire l’influenza degli astri in un contesto informale e stimolante.

